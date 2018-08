Mercato: obiettivo difesa, la Turris resta vigile Roghi in prestito alla Puteolana

di Raffaella Ascione

Potrebbe riservare ancora qualche sorpresa il mercato in entrata della Turris, nonostante le importanti operazioni ad oggi perfezionate dal club corallino.

Sfumata l’ipotesi Prenci – in prova per qualche giorno nel ritiro di Fiuggi, non ha convinto lo staff tecnico – nel mirino della società continuerebbe ad esserci un difensore centrale di esperienza e qualità. Un obiettivo caldeggiato, non comunque una necessità impellente, tanto che non è escluso si decida di attendere notizie più chiare e definite in chiave gironi. Le soluzioni a disposizione del tecnico Grimaldi – fanno sapere intanto dall’entourage corallino – offrono le più ampie garanzie. Il club resta in ogni caso vigile, pronto a piazzare un altro colpo.

Nel frattempo, la Turris ha chiarito che d’aver formalizzato il trasferimento alla Puteolana dell’attaccante Salvatore Roghi con la formula del prestito.

