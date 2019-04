Mignano avverte il Savoia: «Attenti allo scoglio Granata»

di Raffaella Ascione

Ultimo impegno interno per il Savoia (foto ufficio stampa), che domani ospiterà al Vallefuoco l’ormai retrocesso Granata. Contro la formazione di Maschio, che nell’ultimo turno ha fermato – proprio a Mugnano – il Cerignola, il tecnico oplontino Campilongo dovrà rinunciare al centrocampista Costantino ed al difensore Nives, entrambi squalificati per un turno. Ha ripreso a svolgere lavoro sul campo ma non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio il centrocampista Gatto, costretto dunque ancora ai box.

«Domani affrontiamo una squadra già retrocessa – commenta a margine della rifinitura il diesse Mignano – ma non possiamo considerarla una gara semplice. Sarebbe un grave errore sottovalutarla. Loro non hanno nulla da perdere e nell’ultimo turno hanno dato del filo da torcere al Cerignola. In queste due partite che restano dobbiamo pensare solo a noi ed a fare risultato. Spero che il pubblico ci sia vicino fino alla fine, per chiudere insieme il campionato nel migliore dei modi. Ora, comunque, siamo concentrati sul Granata, una gara determinante per noi, da vincere. Poi penseremo alla Gelbison».

