Minala Jr. in prova alla Sarnese: in arrivo anche un altro under

di Giuliano Pisciotta

Un “fratello d'arte” in prova alla Sarnese. Alla corte di Carmelo Condemi si sta allenando infatti Emilien Minala, classe 1997, fratello di Joseph, calciatore della Salernitana. Nelle scorse stagioni, l'atleta ex Lazio e Bari aveva più volte espresso il desiderio di veder giocare Emilien in Italia. Dopo una breve esperienza in categorie minori, dunque, ecco la chance per il più giovane dei fratelli Minala, esterno di ruolo, di misurarsi con il massimo campionato dilettantistico nazionale. Nel frattempo, entro le prossime ore la società del presidente Origo potrebbe rimpinguare la pattuglia dei centrocampisti, con il tesseramento di un altro under.

