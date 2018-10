Momentaccio Ercolanese: il Nardò passa al Solaro

di Raffaella Ascione

Terzo stop consecutivo per l'Ercolanese di Borrelli, che al Solaro ne prendono due dal Nardò. Una sconfitta che fa sbottare il pubblico del comunale e che costringe i vesuviani al penultimo posto in classifica con tre punti all’attivo (frutto del blitz di Nola). Spettatore d’eccezione sugli spalti del Solaro, la vecchia gloria granata Roberto Tufano.



Contro l’Igea, mister Borrelli ritrova Figliolia, reduce da due settmane di stop per infortunio; esordio tta i pali per Lombardo.

Nove minuti ed i granata vesuvani ci provano su punizione con Tufano: conclusione forte e tesa che si spegne sul fondo. Al 33’ il colpo di testa Figliolia, su cui è efficace l'opposizione del portiere neretino. Il vantaggio pugliese arriva al 42’: Versienti dalla sinistra guadagna l’area e di destro fa secco Lombardo.



Nella ripresa i granata di Borrelli tentano la reazione con Esposito, che va al tiro dopo uno scambio con Figliolia: blocca agevolmente Rizzitano. Nel finale di gara ci poiva Calemme a raddrizzare e sorti del matchm con due conclusioni a giro che mettono i brividi ai neretini. In pieno recupero poi - corre il 97’ - Mingiano firma il definitivo 2-0.



Nel post partita è il direttore generale Vincenzo Gaglione a commentare il periodaccio dei suoi. «Tre sconfitte consecutive fanno male e inducono a riflettere. Le contestazioni sono comprensibili, soprattutto se arrivano da chi ci segue sempre, anche fuori casa. Noi però, posso assicurarlo, siamo amareggiati anche più di loro. A caldo si possono dire e fare tante cose, ma quello che adesso ci serve è solo un attimo di riflessione: dobbiamo capire come uscire da questo momento delicatissimo e lo dobbiamo fare tutti insieme. Sapevamo che una squadra giovane come la nostra avrebbe potuto trovarsi a fare i conti con situazioni del genere: ora più che mai, quindi, è fondamentale il sostegno dei nostri tifosi».

