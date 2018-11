Momentaccio Savoia: la società sceglie il silenzio stampa

di Raffaella Ascione

Inesorabili, al termine del match in notturna contro il Cerignola, i fischi piovuti dalle gradinate del Giraud su Del Sorbo e compagni. Il Savoia incassa la seconda sconfitta interna consecutiva - due settimane fa la contestata vittoria di misura del Taranto - e si ritrova a fare i conti con una delusione latente, che stride in maniera netta con gli investimenti di spessore operati nel mercato estivo.



Oplontini a quota nove in classifica, al sestultimo posto a braccetto con il Sorrento. Pesano come un macigno sul rendimento dei bianchi in questo avvio di stagione - finora tre sconfitte, tre pareggi e due vittorie - le numerose assenze dovute a infortuni e squalifiche, che a più riprese hanno letteralmente decimato l'organico a disposizione di Squillante.



Il momento è insomma di quelli delicati, tanto che la società ha nel frattempo scelto la strada del silenzio stampa. Tutti con le bocche cucite, dunque. Per il Savoia è adesso tempo di ricompattarsi, passando per adeguate ed approfondite valutazioni.

