Nardò-Nocerina, il blitz dei Lorenzo: Liurni-gol, Leone come «spiderman»

di Giuliano Pisciotta

Il primo gol in maglia rossonera di Liurni, l'ennesima prova maiuscola tra i pali di Leone. I due Lorenzo molossi regalano alla Nocerina il primo, preziosissimo successo esterno della stagione. Sul pessimo terreno di gioco del Giovanni Paolo II, l'undici di mister Di Costanzo batte a domicilio il Nardò e si concede una settimana serena, fuori dalle sabbie mobili della classifica.



Prova egregia dei rossoneri, al cospetto di un avversario che ha giocato a viso aperto e che ha comunque creato le sue buone opportunità da rete. A metà della prima frazione Liurni realizza il gol vittoria su calcio di punizione, con l'estremo neretino Mirarco ingannato da un rimbalzo irregolare sull'infido terreno. La traversa, alla mezz'ora, evita al Nardò di subire il secondo gol sulla velenosa punizione calciata da Di Lollo, poi i padroni di casa si rendono pericolosi con Calemme, ex Sarnese, che prima chiama Campanella al salvataggio sulla linea, poi impegna Leone in una respinta.



Nella ripresa, dopo un'iniziale occasione di Avantaggiato, la Nocerina ha tra i piedi di Liurni una nuova chance per il colpo del ko, ma il numero 11 rossonero fallisce incredibilmente a tu per tu con Mirarco. Il Nardò prova ad accelerare e trova nel solito Calemme il suo elemento più pericoloso. E in pieno recupero, il portiere molosso Leone indossa i panni di “spiderman” per andare a togliere dall'incrocio dei pali una pregevole conclusione dal limite di Marchionna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA