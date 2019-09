Niente Solaro: Turris-Tor Sapienza si gioca a Frattamaggiore

di Raffaella Ascione

L’ok dal Comune di Frattamaggiore è arrivato nel pomeriggio. Si attende a questo punto soltanto il placet della Lega Nazionale Dilettanti, cui nel frattempo è stata inoltrata regolare richiesta per la variazione di campo. Turris-Pro Calcio Tor Sapienza si dovrebbe dunque giocare – il condizionale resta al momento d’obbligo – allo stadio Ianniello. È saltata in giornata l’ipotesi Solaro di Ercolano per un problema legato alla carenza del certificato di omologazione del manto in sintetico. Proprio al Solaro, i corallini continueranno in ogni caso ad allenarsi almeno per la giornata di domani, in attesa del ritorno al Liguori per gli allenamenti. C’è da attendere che il Comune di Torre del Greco – attraverso i dirigenti preposti – dia esecuzione all’atto di indirizzo politico predisposto nella giornata di ieri dopo una riunione fiume a Palazzo Baronale.

