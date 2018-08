Nocerina, accordo con l'Esercito per l'uso del campo di allenamento

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina ratificherà nei prossimi giorni l'accordo con il comandante del 45° Battaglione Trasmissioni Vulture dell'Esercito, per l'utilizzo del campo di calcio interno alla struttura della caserma Libroia. Questa mattina il dirigente rossonero Bruno Iovino ha incontrato il tenente colonnello Giuseppe Ingicco, al quale ha esposto la richiesta per la nuova stagione sportiva. A margine dell'incontro, la Nocerina ha donato al comandante del battaglione una maglia da gioco e un cappellino del club rossonero, in segno di gratitudine per la disponibilità mostrata.

