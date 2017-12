Nocerina, oggi doppio allenamento: domani amichevole con l'Alfaterna

di Giuliano Pisciotta

Derby amichevole nell'ultimo giorno di allenamenti per la Nocerina. Domani pomeriggio la squadra di Massimo Morgia affronterà i “cugini” dell'Alfaterna, formazione che milita nel girone D di Promozione campana. Lo scrimmage è in programma al campo sportivo di Piedimonte, con fischio d'inizio alle 14.



Intanto, il diluvio di ieri ha indotto lo staff a limitare al campo la sola parte mattutina del lavoro, dirottando la squadra in palestra nel pomeriggio. Si proseguirà a ritmo di doppie sedute anche oggi e domani, con lavoro fisico al mattino e appunto amichevole con l'Alfaterna nel pomeriggio. Al termine il “rompete le righe”, prima della ripresa prevista per martedì 2 gennaio, con il programma settimanale classico.



In chiave mercato, nessuna novità in vista per quanto concerne il reparto offensivo. Nei giorni scorsi era circolato il nome di Piergiuseppe Maritato, svincolatosi dal Modena dopo l'esclusione del club dal campionato, ma l'atleta ha manifestato l'intenzione di non scendere in Serie D, viaggiando anche a cifre molto alte.

