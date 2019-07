Nocerina, altra tegola «ereditata»: Cavallaro, ricorso da 20mila euro

di Giuliano Pisciotta

Una tegola non indifferente per la Nocerina, in vista dell'inizio della nuova stagione. La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti ha accolto il ricorso di Giovanni Cavallaro, relativo a pendenze economiche riferite alla stagione 2017-18.



L'ex capitano dei molossi aveva proposto istanza lo scorso 24 aprile, per vedersi corrispondere la cifra di 20.558 euro dal club, residuo di quanto pattuito come compenso globale con la dirigenza dell'epoca. A termini di regolamento, la società dovrà ora versare l'intera somma all'atleta entro 30 giorni da oggi, data di pubblicazione della sentenza, certificando al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento.



In chiave calciomercato, la Nocerina ha intanto ufficializzato il tesseramento del difensore Gerardo Stellato, classe 2000, con trascorsi nel Savoia e nei settori giovanile di Napoli, Frosinone e Salernitana.

