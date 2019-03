Nocerina, altro mercoledì indigesto: il Troina cala il tris nel primo tempo

di Giuliano Pisciotta

Mercoledì indigesti per la Nocerina. Era capitato il 12 dicembre in trasferta contro la Cittanovese, è accaduto di nuovo questo pomeriggio nel recupero del match con il Troina. I rossoneri rimediano una secca sconfitta per 3-0, con partita chiusa nel giro di un quarto d'ora dai padroni di casa.



Tra il 12' e il 26' del primo tempo arriva infatti il tris della compagine catanese, che manda in gol due volte Musso - seconda rete favorita da una "topica" dell'estremo rossonero Novelli - e chiude i conti con Boscaglia. La Nocerina, orfana del portiere Feola e del talentuoso Ruggiero, in pratica non mette mai il naso nell'area del Troina, rischiando di subire il quarto gol in almeno altre tre occasioni confezionate dai siciliani.



In classifica i molossi restano a +7 dalla zona playout, a 6 giornate dalla fine della regular season e con all'orizzonte un'altra trasferta contro il Rotonda degli ex Evacuo, Cocuzza e Chiavazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA