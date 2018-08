Nocerina in amichevole a Gragnano: test più probante per mister Viscido

di Giuliano Pisciotta

Secondo test pre-campionato in programma per la Nocerina, che domenica mattina renderà visita al Gragnano allo stadio San Michele. Test sicuramente più probante per i rossoneri di mister Gerardo Viscido, rispetto alla prima uscita contro l'Angri. Il Gragnano ha ricostruito un buon gruppo di atleti, sulla continuità tecnica dettata dalla conferma in panca di Rosario Campana. La Nocerina è invece un cantiere aperto, con un manipolo di giovani pronti a mettersi alla prova in Serie D, ma con l'impellente bisogno di inserire in organico componenti di esperienza, in primo luogo in attacco dove al momento c'è carenza numerica in gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA