Nocerina: arrivano ancora under in attesa di centravanti e playmaker

di Giuliano Pisciotta

Un centravanti e un playmaker esperti, per poter completare l'ossatura di “esperienza” della Nocerina per la stagione 2019-2020. Questi gli obiettivi minimi di mercato, per la costruzione della squadra da affidare a Nello Di Costanzo. Un budget non certo faraonico limita in maniera consistente il raggio d'azione del club in chiave trattative.



Nel frattempo, però, va completandosi il blocco di atleti under che scenderanno in campo nel nuovo campionato. Tra i pali ci sarà il giovane Alberto Scocco, classe 2000, proveniente dal Portomansuè, formazione che ha militato nel torneo veneto di Eccellenza nella passata stagione.



Per l'attacco, invece, è stato tesserato Gennaro Conte (nella foto), anch'egli classe 2000, che nella scorsa annata ha vestito la casacca dell'Ercolanese prima di passare alla Primavera del Foggia. Per il nuovo attaccante rossonero anche un'esperienza nel settore giovanile del Benevento.

