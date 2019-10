Nocerina, arrivano nuove vertenze: 14mila euro da versare a tre ex

di Giuliano Pisciotta

Risolta la grana Cavallaro, per la Nocerina è tempo di nuove vertenze. Tre per la precisione e non saranno nemmeno le ultime. Dopo il dispositivo del Collegio Arbitrale per somme da corrispondere agli ex tecnici Roberto Chiancone, Gerardo Viscido e Mimmo Torre, ora tocca a te ex calciatori rossoneri.



La Commissione Accordi Economici della Lnd ha accolto i ricorsi di Dario Odierna, Fabio Orlando e Filippo Di Crosta. I tre devono percepire rispettivamente 4.500, 8.800 e 900 euro a titolo di arretrati non corrisposti dal club nella passata stagione agonistica.



Anche in questo caso, se la Nocerina non verserà le somme dovute ai calciatori entro 30 giorni, certificandone alla Lnd l'avvenuto pagamento, incorrerà in un punto di penalizzazione a ciascun tesserato. Secondo le nuove disposizioni, in caso di recidività nei mancati pagamenti, la società rischierebbe anche l'esclusione immediata dal campionato.

