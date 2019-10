Nocerina, arrivano nuove vertenze: rischio penalizzazioni in classifica

di Giuliano Pisciotta

Nuova tegole sul capo del presidente della Nocerina. Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto il ricorso dei tecnici Gerardo Viscido (nella foto), Roberto Chiancone e Mimmo Torre, tutti tesserati rossoneri nella scorsa stagione, per la mancata corresponsione di parte degli emolumenti pattuiti per il campionato 2018-2019.



Non si tratta di cifre esorbitanti, ma la Nocerina rischia 1 punto di penalizzazione per ciascuna delle tre vertenze, qualora non dovesse corrispondere ai tesserati le somme richieste entro 30 giorni dalla notifica del lodo. In caso di totale inadempienza - dunque mancato pagamento anche oltre i 30 giorni da lodo - la società rischia di non essere ammessa al prossimo campionato.



Piove sul bagnato, dunque, per il club rossonero che entro il prossimo 13 settembre dovrà corrispondere all'ex capitano Giovanni Cavallaro oltre 20.558 euro, emolumenti non versati all'atleta nella stagione 2017-18. A questa cifra si sono aggiunti altri 500 euro il 6 settembre scorso, quando la Nocerina si è vista respingere il ricorso avverso proprio alla sentenza emessa il 27 giugno dal Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche.



Anche in questo caso, se la Nocerina non dovesse rispettare la scadenza, scatterà 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.

