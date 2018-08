Nocerina, due arrivi di esperienza: Pecora e Caso sono rossoneri

di Giuliano Pisciotta

Doppio arrivo di esperienza per la Nocerina, che prosegue a buon ritmo nell'ufficializzazione di nuovi acquisti. La società ha reso noti i tesseramenti del centrocampista Luca Pecora e del difensore Patrizio Caso. Il primo, classe 1985, proviene dall'Ebolitana e ha vissuto in pratica la sua intera carriera in Serie D: Casertana, Paganese, Avezzano, Torrecuso, Sapri e soprattutto Gelbison.



Il difensore Caso, classe 1987, nella passata stagione ha indossato le maglie di Clodiense e Turris. In precedenza, esperienze anche tra i professionisti per il nuovo calciatore rossonero con le casacche di Avellino, Arzanese, Martina e Ischia, oltre a una parentesi nella Serie B francese, nella stagione 2008-2009, tra le fila del Le Chaux De Fonds.



La Nocerina ha contestualmente ufficializzato anche il tesseramento del centrocampista Paolo Di Martino, classe 2000, che ha convinto mister Gerardo Viscido dopo i due test amichevoli contro l'Angri e il Gragnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA