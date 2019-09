Nocerina, «autogol» giudiziario: a Cavallaro un ulteriore risarcimento

di Giuliano Pisciotta

Il Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche - ha respinto il ricorso della Nocerina avverso alla decisione della Commissione Accordi Economici della Lnd che, lo scorso 27 giugno, dispose il pagamento da parte del club di 20.558 euro a Giovanni Cavallaro, a completamento dell'accordo per la stagione 2017-2018.



Sentenza più che prevedibile quella emessa oggi, tenuto conto davanti alla Commissione Accordi Economici la Nocerina non aveva presentato alcuna memoria difensiva rispetto alle istanze dell'ex capitano. Dunque, oltre alla somma già precedentemente stabilita, il club dovrà versare a Cavallaro ulteriori 500 euro a titolo di risarcimento per lite temeraria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA