Nocerina-Bari, divieto di trasferta: oggi la comunicazione alle società

di Giuliano Pisciotta

Confermati gli input dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno. Nocerina-Bari si giocherà in assenza dei tifosi ospiti. La dirigenza rossonera nelle scorse settimane aveva tentato di ottenere una riapertura straordinaria dello stadio San Francesco per il big match.



Tuttavia, il perdurare dei lavori di restyling per le Universiadi ha reso impossibile un ritorno "una tantum" nell'impianto di casa, vista la mancanza di condizioni di sicurezza per gli spalti. Si giocherà quindi al Pasquale Novi e per la gara, prevista per domenica 7 aprile prossimo, è stato disposto divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Puglia.

