Nocerina battuta in amichevole: molossi sconfitti dalla Mariglianese

di Giuliano Pisciotta

Secondo test pre-campionato per la Nocerina, che nel pomeriggio di oggi ha affrontato in amichevole la Mariglianese, squadra ripescata in Eccellenza. I molossi sono stati sconfitti col punteggio di 2-0, grazie alle reti messe a segno da Cossentino e Donnarumma.



Il tecnico Di Costanzo ha leggermente modificato la formazione iniziale, rispetto a quella vista all'opera in Coppa Italia contro il Nola. Dentro De Siena, Di Lollo, Mincione e Califano dal 1' in luogo di Festa, Carrotta, Carrafiello e Poziello. Risultato a parte, l'allenatore ha potuto insistere sull'idea tattica già vista in campo nel turno preliminare della manifestazione tricolore.



Intanto, è ufficialmente aperta la prevendita dei tagliandi per assistere al match contro il Portici, valido per il primo turno di Coppa Italia e in programma domenica 25 agosto alle 19. I sostenitori della Nocerina potranno acquistare i biglietti al prezzo di 11 euro - compresi diritti di prevendita - presso lo Splendor Cafè di via Cucci a Nocera Inferiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA