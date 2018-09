Nocerina beffata nel finale: ad Acireale finisce 2-1

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina torna a mani vuote dalla sfida di Acireale, condannata da una clamorosa ingenuità. Al Tupparello finisce 2-1 per i granata, che trovano il colpo da tre punti con Manfrè ad una manciata di minuti dal triplice fischio. Molossi ordinati tatticamente e protagonisti di una prestazione di spessore in termini di carattere. Rispetto alla gara d'esordio al San Francesco contro il Locri, mister Viscido può contare sull'esperienza di Pecora, al rientro da uno stop causa infortunio. In attacco, confermata la coppia Simonetti-Orlando.



È dei rossoneri la prima incursione. Al 3' Orlando ci prova con un'insidiosa conclusione a giro dalla distanza che finisce di poco al lato della porta difesa da Biondi. Replica acese al 12' con Leotta, che va di testa su traversone di Savanarola: decisiva la deviazione in corner di Scolavino. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 20'. Vuolo devia con la mano un traversone in area, propiziando il penalty poi implacabilmente realizzato da Madonia. La Nocerina incassa il colpo ma gradualmente si rialza e cresce in maniera sigfgnificativa nel finale di frazione. Molossi vicini al pari al 42': Ruggiero ci prova con un tiro a giro dal limite respinto dall'estremo portiere acese proprio sui piedi di Orlando, spintonato da un difensore proprio al momento della conclsuione a rete. Il pari rossonero arriva allo scadere del proimo tempo: Coulibaly imbecca Orlando, che da pochi passi la mette dentro.



Nella ripresa è l’Acireale a mantenere stabilmente l'iniziativa. Brivido per la retroguardia molossa all'8', quando Savanarola sfiora il palo con un velenoso colpo di testa. I molossi provano a venir fuori alla lunga, rendendosi pericolosi alla mezz'ora in ripartenza: Orlando innesca Ruggiero, che conclude però sul fondo. Al 40' il gol partita. Il neo entrato Manfrè, lancviato in contropiede, profitta di uno svarione della retroguardia rossonera e fulmina Scolavino in uscita.

