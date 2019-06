Nocerina a caccia dell'allenatore: un ex Casertana per la panchina

di Giuliano Pisciotta

Un tecnico giovane per provare a riportare la Nocerina tra i professionisti. Il presidente rossonero Paolo Maiorino ha sondato il terreno con Raffaele Esposito, reduce dall'esperienza alla guida della Casertana prima come vice di Gaetano Fontana, poi come “head coach” prima dell'approdo di Sandro Pochesci sulla panca dei falchetti.



In precedenza Esposito era stato vice di Eziolino Capuano all'Arezzo. Da calciatore Esposito ha indossato, tra le altre, le casacche di Catania, Trapani e Juve Stabia.

