Nocerina, calciatori e staff in coro: «Resteremo tutti fino a maggio»

di Giuliano Pisciotta

La ripresa degli allenamenti dopo la seconda vittoria consecutiva ha ancora un sapore agrodolce in casa Nocerina. La nebulosa situazione societaria non lascia spazio a buoni presagi. Ma ci pensano gli stessi tesserati rossoneri a sgombrare il campo dalle funeste ipotesi di chiusura anticipata dei battenti.



A suonare la carica è Roberto Chiancone, uno di quelli per i quali si può e si deve parlare di maglia rossonera come seconda pelle. «La città di Nocera saprà presto svegliarsi per sostenere questi ragazzi. Resteremo tutti uniti fino a maggio, fino alla fine del campionato».



E a far eco all'ex numero 10 molosso ci sono gli stessi calciatori, che hanno tenuto a rassicurare gli sportivi che anche in questi momenti bui stanno sostenendo la Nocerina. Lo hanno fatto con una lettera rivolta alla piazza.



«Domenica, ancora una volta, abbiamo dimostrato la nostra volontà di agire, mettendo in campo il nostro “cuore molosso”, tralasciando le questioni extracalcistiche che inevitabilmente ci coinvolgono. Rinnoviamo l’invito a sostenerci ancora come, d’altronde, avete fatto e state facendo incessantemente da due mesi a questa parte. Vi ringraziamo di questo. Esortiamo però chi di dovere a risolvere le questioni relative alle precedenti stagioni calcistiche e invitiamo chiunque voglia sostenere il progetto ad avvicinarsi al sodalizio rossonero per il nostro bene, ma soprattutto per il bene della gloriosa Nocerina 1910».



