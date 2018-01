Nocerina, capitan Cavallaro rassicura: «La squadra ha fiducia nella dirigenza»

di Giuliano Pisciotta

La conferenza stampa seguita alla gara di Coppa Italia con il Cerignola, coi calciatori a chiedere chiarezza alla dirigenza della Nocerina, in merito alle due mensilità non corrisposte, da questa sera sembra un lontano ricordo. E' di pochi minuti fa, infatti, un comunicato a firma del capitano Giovanni Cavallaro, che fa da portavoce del gruppo di atleti e conferma massima fiducia nella società. Qui di seguito il testo integrale della nota:



«Da oggi si ricomincia più uniti di prima, società e squadra assieme come non mai. A nome del gruppo, mi sento di esprimere piena fiducia nell’operato di questa dirigenza – che ha dimostrato serietà e attenzione- anzi desideriamo una maggiore presenza di questi dirigenti in tutte le fasi della nostra settimana di impegno e di lavoro. Daremo tutto quel che abbiamo, vogliamo vincere e moltiplicheremo gli sforzi per farlo. Ai tifosi chiedo ancora calore, partecipazione in casa e fuori, non solo agli ultras che già lo fanno ma anche ai semplici appassionati, a tutti quelli che hanno la Nocerina nel cuore e nel sangue. Noi ci crediamo e lo dimostreremo in ogni occasione, col vostro aiuto sarà tutto più semplice. Parola di capitano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA