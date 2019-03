Nocerina: Caso rientra in gruppo per l'amichevole contro il Nola

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina si proietta al turno interno contro la Sancataldese, dopo lo stop forzato di domenica scorsa a causa del rinvio del match con il Troina. I molossi hanno recuperato pienamente il centrale difensivo Caso, vittima di problemi fisici la scorsa settimana. Oggi ha svolto un lavoro differenziato il portiere Feola, mentre resta ancora fermo ai box l'attaccante Riccio. Domani pomeriggio i rossoneri saranno in campo allo Sporting Club di Nola, in un'amichevole contro i bianconeri bruniani che militano nel girone H di Serie D.



Il club ha comunicato che, in accordo con la Sancataldese, il fischio d'inizio della gara in programma domenica allo stadio Pasquale Novi di Angri slitta alle 15, mezz'ora dopo l'orario federale. E' un match point salvezza importante per la squadra di mister Viscido, che potrebbe allungare il passo sulla zona playout e proiettarsi con maggiore serenità alle ultime giornate della stagione regolare.

