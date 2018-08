Nocerina, Caso subito in gol nel test di Castel San Giorgio

di Giuliano Pisciotta

Patrizio Caso va subito in gol alla sua prima uscita - seppur non ufficiale - con la maglia della Nocerina. Il difensore centrale ha siglato il momentaneo vantaggio dei rossoneri nel test amichevole disputato questo pomeriggio, allo stadio Sessa, contro il Castel San Giorgio. I padroni di casa hanno pareggiato su rigore con Maio, fissando il punteggio sul definitivo 1-1.



Tra i molossi, ancora atleti in prova, entrambi sul versante mancino dello schieramento nella prima frazione di gioco. Il primo è il difensore centrale Damian Andres Salto, argentino classe 1992 che nella scorsa stagione ha vestito la casacca dell'Avetrana, nell'Eccellenza pugliese. Da metà luglio il difensore s'è allenato per alcune settimane con il Team Altamura, che pure ne aveva annunciato l'ingaggio con toni abbastanza entusiastici.



Il secondo atleta in prova è Mario Elefante, esterno sinistro classe 1998, cresciuto nel vivaio della Juve Stabia e reduce da un campionato di Serie D da titolare tra le file del Campobasso.

