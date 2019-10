Nocerina-Cavallaro, penalità evitata: in arrivo vertenze da altri ex molossi

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina ha trovato un accordo per risolvere la ormai lunga querelle relative a vecchie pendenze con Giovanni Cavallaro. Non sono stati resi noti i termini dell'accordo con l'ex capitano rossonero e recordman di tutti i tempi in fatto di gol con la maglia rossonera.



Il club pone rimedio in extremis al rischio di subire 1 punto di penalizzazione in classifica, visto che la scadenza per il pagamento delle spettanze arretrate era stata fissata al 13 ottobre scorso dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti.



Restano ora da risolvere altre pendenze: in primis con gli ex allenatori Gerardo Viscido, Roberto Chiancone e Mimmo Torre, componenti dello staff tecnico della passata stagione. Ma non finiscono qui i problemi, tenendo conto che nei prossimi giorni dovrebbero essere discusse le vertenze di almeno 4 ex atleti rossoneri - tra i quali l'attaccante Fabio Orlando -, che non hanno ancora ricevuto quanto pattuito per lo scorso campionato.



Passando all'attualità, non sono state applicate restrizioni nei confronti dei tifosi rossoneri in vista della trasferta di domenica prossima contro il Team Altamura. I supporters della Nocerina potranno acquistare il biglietto direttamente al botteghino dello stadio Tonino D’Angelo, al prezzo di 10 euro.

