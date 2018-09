Nocerina e Cavallaro più distanti, ma Iovino: «Porte aperte per lui»

di Giuliano Pisciotta

Non sono affatto destinate a ricongiungersi le strade della Nocerina e dell’ex capitano Giovanni Cavallaro. Questo, in estrema sintesi, l’esito dell’incontro – che si è tenuto presso un noto albergo dell’Agro – tra il legale rappresentante del club molosso Bruno Iovino e lo stesso Cavallaro.



«L’ho incontrato in presenza di altre due persone – spiega Iovino in una nota ufficiale – che per la privacy non cito. L’incontro è stato cordiale e cortese, ma ha riscontrato due punti di divergenza: la non chiara condizione fisica dell’atleta e la differenza sul piano economico. Le pretese del calciatore risultano notevolmente distanti dal budget programmatico della società».



Un chiarimento dettato dall’esigenza di fornire una doverosa precisazione «per il rispetto della verità», senza alcuno spirito polemico. Con tanto di apertura finale all’ex capitano: «Se Cavallaro volesse dare il suo contributo alla squadra e alla società rossonera, le porte sono aperte», conclude Iovino.

