Nocerina: chiusura con una vittoria, Ruggiero conclude in doppia cifra

di Giuliano Pisciotta

Si chiude con un successo la stagione 2018-2019 della Nocerina. Un'annata iniziata con pessimi auspici, con iscrizione arrivata in extremis e innumerevoli dubbi sulla squadra, allestita in nettissimo ritardo rispetto alle altre formazioni del girone I di Serie D.



Eppure i molossi, con grande caparbietà, hanno stupito tutti già nel girone d'andata, mettendo fieno in cascina utilissimo per il raggiungimento dell'obiettivo finale. Salvezza arrivata con almeno un paio di turni di anticipo e ultima gara di regular season giocata senza grilli per la testa.



Il Marsala, giunto ad Angri col terzo posto blindato, onora al meglio l'impegno pur disponendo di soli 16 effettivi, in gran parte under. Termina 1-0 per la Nocerina, con gol su calcio di rigore del solito Ruggiero, capocannoniere stagionale rossonero con 10 gol. E' lui stesso a procurarsi una punizione da buona posizione e a calciarla, trovando in barriera il braccio alzato di Genna e l'ineccepibile fischio del direttore di gara a indicare il dischetto.



Unico neo della giornata, qualche problemino "interno" allo spogliatoio della Nocerina prima della gara che ha indotto la società, nel dopopartita, a cucire la bocca a tutti i tesserati, assenti in sala stampa. Per mercoledì è invece in programma una conferenza stampa del presidente Maiorino, che parlerà del futuro del club.

