Nocerina, cinquina all'Alfaterna nell'ultimo test dell'anno

di Giuliano Pisciotta

Ultima sgambatura del 2017 per la Nocerina di Massimo Morgia, che ha battuto per 5-1 i “cugini” dell'Alfaterna, formazione che milita nel girone D di Promozione campana. Molossi in formazione notevolmente rimaneggiata, integrata da diversi under: allo scrimmage di questa mattina risultavano infatti assenti i vari Mautone, Schettino, Vanacore, Dieme, Barcellona, Di Minico e Matino, con il secondo portiere Mennella che si è limitato solo a un lavoro fisico, senza entrare mai in campo.



In gol, per la Nocerina, Cavallaro e Russo nel primo tempo, poi ancora Cavallaro, Ferri - gran sventola dalla lunga distanza sotto l'incrocio dei pali - e Illiano. L'Alfaterna non ha sfigurato al cospetto dei più quotati avversari, trovando anche il gol del momentaneo 1-1 con un pregevole calcio di punizione di Cavezza, attaccante esterno che ha chiuso il girone d'andata in Promozione con ben 11 reti al suo attivo.

