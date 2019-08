Nocerina: in Coppa contro il Nola fischio d'inizio posticipato alle 18

di Giuliano Pisciotta

Si attiva la macchina organizzativa per l'esordio ufficiale della Nocerina nella stagione sportiva 2019-2020. Nel pomeriggio di oggi è infatti partita la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara casalinga con il Nola, valida per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D e in programma domenica 18 agosto alle 18.



Aperto il solo settore Tribuna per i tifosi di casa, mentre i supporters bruniani potranno accedere alla Curva Nord dello stadio San Francesco. I biglietti sono acquistabili, al costo di 8 euro, presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Nel giorno della gara, la vendita dei tagliandi avverrà al botteghino del PalaCoscioni di Nocera Inferiore a partire dalle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA