Nocerina in Coppa con la Turris: due ballottaggi per mister Viscido

di Giuliano Pisciotta

Sfoglia la margherita Gerardo Viscido, in vista della prima gara ufficiale della sua Nocerina. Domani i molossi saranno di scena in Coppa Italia contro la Turris, una delle formazioni più attrezzate del girone I di Serie D. Il match servirà esclusivamente da ulteriore rodaggio per i rossoneri, partiti in netto ritardo per la costruzione della nuova squadra e ancora alla ricerca di una quadratura tattica.



In tal senso, mister Viscido decierà in extremis la sistemazione delle pedine sullo scacchiere di partenza. Nelle ultime uscite, il tecnico ha impostato un trequartista alle spalle delle due punte, contando comunque su una difesa a 3.



L'obbligo dello schieramento dei 4 under potrebbe indurre il tecnico a promuovere il portiere classe '99 Scolavino dal 1', a dispetto del più esperto Novelli. In tal caso, la difesa sarebbe composta da Caso, Salto e Vuolo ('00). In mediana, Pecora e De Feo al centro, con Odierna sull'out sinistro e Vatiero ('99) a destra. Uno tra Cioffi o Giorgio - entrambi classe '98 - agirebbe infine alle spalle della coppia Simonetti-Orlando.



Scelte differenti in termini di under implicherebbe l'impiego di Novelli tra i pali, con Di Martino ('00) in campo dal primo minuto in mediana, Odierna e Pecora centrali e Giorgio che si giocherebbe il posto da intermedio con Coulibaly ('98).

