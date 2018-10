Nocerina corsara a Gela nel ricordo di Del Monte

di Giuliano Pisciotta

«Dedichiamo questa vittoria alla memoria del nostro Rino Del Monte. Essendo in trasferta, non siamo stati presenti questa mattina ai funerali, ma il nostro pensiero va sicuramente a lui». Con queste parole Bruno Iovino, legale rappresentante della Nocerina, ha commentato l'inatteso exploit esterno dei molossi contro il Gela.



Successo per 2-1 in rimonta dei ragazzi di Gerardo Viscido, che ancora una volta recitano il ruolo del pugile incassatore, che al momento giusto piazza il gancio mortifero e mette al tappeto l'avversario di turno. Nel silenzio dello stadio "Vincenzo Presti", causa disputa a porte chiuse per carenze strutturali dell'impianto, la Nocerina tiene bene il campo.



Nel primo tempo ci sono occasioni su ambo i versanti, ma il punteggio resta inchiodato sullo 0-0 fino all'intervallo. Alla mezz'ora della ripresa il Gela di Zeman Jr. passa con Alma, bravo a indirizzare la sfera nel "sette" sulla pennellata di Ragosta.



Nel giro di tre minuti la Nocerina pareggia, con Pecora bravo a deviare di testa un pallone proveniente da calcio d'angolo. Nel finale, la dura legge del gol punisce i siciliani, che a due giri di lancette sfiorano il nuovo vantaggio ancora con Alma, incassando però la rete del sorpasso della Nocerina, con un calcio di punizione di Odierna deviato dal difensore biancazzurro Mileto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA