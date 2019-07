Nocerina, cresce la pattuglia under: accordo per lo sponsor tecnico

di Giuliano Pisciotta

Si rimpingua la pattuglia degli under in casa Nocerina. Il tecnico Nello Di Costanzo avrà a disposizione altri due giovani in età di Lega, entrambi per il reparto offensivo.



Dal Savoia arriva Pasquale Messina, esterno d'attacco classe 2000 cresciuto nei vivai del Napoli e del Parma, prima di collezionare qualche apparizione in Serie D con la Turris e appunto con gli oplontini. Ufficializzato anche il tesseramento di Simone Sorgente, punta centrale classe 1999, con esperienze nei settori giovanili di Benevento e Foggia, prima di indossare la casacca dell'Olympia Agnonese in Serie D nella scorsa stagione.



La società intanto ha perfezionato l'accordo con la Givova: la nota azienda di Scafati fornirà il materiale tecnico e l'abbigliamento dei tesserati rossoneri per la stagione 2019-2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA