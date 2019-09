Nocerina da oratorio col Bitonto: Patierno la castiga due volte

di Giuliano Pisciotta

Una inguardabile Nocerina lascia strada a un Bitonto che, con il minimo sforzo, trova 3 punti importanti per il morale dopo il ko casalingo con l'Agropoli. I neroverdi salvano la panchina di mister Taurino, dato in bilico 7 giorni fa, grazie alla doppietta di Patierno.



I molossi sembrano reggere nel primo quarto di gara, ma crollano psicologicamente quando Poziello calcia un rigore lento e prevedibile tra le braccia di Figliola. Da lì - minuto numero 24' del primo tempo - si susseguono errori gratuiti in tutti i reparti per i padroni di casa, che trovano in Liurni l'unico pronto a prendere l'iniziativa, ma troppo egoista per poter pungere la retroguardia ospite.



I pugliesi arrivano in varie circostanze dalle parti di Leone, ma sprecano ghiotte chance con Turitto e Zaccaria. Patierno prova il gol da cineteca su un errore in disimpegno di Carrotta, ma la traversa strozza l'urlo di gioia sulla sventola da oltre 40 metri.



Poco male per il bomber neroverde, che nel finale penetra nella morbida retroguardia della Nocerina, si procura un rigore e lo trasforma blindando il risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA