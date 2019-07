Nocerina, Di Costanzo si presenta: «Primo obiettivo sarà la salvezza»

di Giuliano Pisciotta

«Il nostro obiettivo sarà la salvezza, non sarebbe giusto illudere i tifosi in una piazza così abituata al calcio che conta». Queste le prime parole di Nello Di Costanzo, nuovo allenatore della Nocerina presentato questa sera in conferenza stampa allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore.



Il nuovo trainer rossonero, che vanta anche esperienze importanti alla guida di formazioni di Serie B, ha parlato di «anno zero per il club, che dovrà ripartire da tantissimi giovani di qualità e da calciatori più esperti che hanno voglia di riscatto. Non avremo in gruppo atleti reduci da vittorie di campionato, ma nonostante ciò sono convinto che ci potremo divertire».



Da domani al 31 luglio la squadra sosterrà i primi allenamenti sul sintetico del Felice Squitieri di Sarno, che potrebbe ospitare anche l'intero lavoro pre-campionato dei molossi. Nelle prossime ore la società renderà nota la composizione dell'entourage dirigenziale e lo staff tecnico.

