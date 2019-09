Nocerina, Di Costanzo vola basso: «I tifosi ci hanno spinti al successo»

di Giuliano Pisciotta

«Abbiamo messo da parte 3 punti importanti per il nostro obiettivo finale e soprattutto per il morale, in vista di impegni sempre più difficili». Nello Di Costanzo tiene i piedi per terra dopo la rimonta della sua Nocerina contro il Grumentum. Il tecnico ha evidenziato le enormi difficoltà evidenziate nel primo tempo.



«Siamo stati impacciati - spiega l'allenatore -. Gli avversari ci hanno creato problemi soprattutto sulla destra, partendo bene in velocità. Per quanto ci riguarda, stiamo ancora facendo un lavoro di ricognizione per trovare la quadra definitiva. Non c’è un undici definitivo, in virtù anche del fatto che in settimana abbiamo avuto qualche infortunio che ci ha creato ulteriori problemi».



Nella ripresa la carica giusta è arrivata dai tifosi: «Il gol ci ha galvanizzato e i supporters ci hanno letteralmente trascinati alla vittoria. Ma siamo stati tutti bravi a mantenere la calma nell’intervallo e così dovrà accadere anche nelle altre partite in cui saremo in svantaggio a fine primo tempo».

