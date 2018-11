Nocerina di misura in amichevole: Coulibaly ancora fermo ai box

di Giuliano Pisciotta

Coulibaly ancora fermo ai box in casa Nocerina, in vista della gara esterna contro il Portici. Il coloured ex Ebolitana è ancora alle prese con problemi fisici ed è stato costretto a saltare anche l'amichevole disputata questa mattina contro il Solofra.



Sul sintetico del "Leo" di Siano, i rossoneri hanno vinto per 1-0 con rete di Riccio, ex attaccante della Primavera dell'Avellino. Il tecnico Viscido ha disposto un allenamento differenziato per diversi atleti, lasciando spazio nel test odierno a diversi calciatori che non hanno finora trovato molto spazio in campionato.



Il lavoro a scartamento ridotto è stato disposto per i vari Caso, Montuori, Simonetti, Vuolo, Cardone, Festa, Odierna, Ruggiero, Simonetti e Giorgio. Tutti dovrebbero essere arruolabili per la gara col Portici, ad eccezione forse dell'ex di turno Montuori, che sta recuperando dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per alcune settimane.

