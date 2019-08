Nocerina di rigore contro il Nola: il portiere Leone qualifica i molossi

di Giuliano Pisciotta

Due parate ai calci di rigore del giovanissimo Lorenzo Leone regalano alla Nocerina la qualificazione al primo turno di Coppa Italia di Serie D. Al San Francesco i rossoneri eliminano il Nola dell'ex Gianluca Esposito, condannato dagli errori dal dischetto di Guarro - altro ex - e Giliberti.



Al 90' il match è rimasto inchiodato sullo 0-0, con le due formazioni ad aggiudicarsi “ai punti” una frazione ciascuno. Nel primo tempo la Nocerina ha espresso ottime individualità in Landri e Carrafiello, con quest'ultimo letteralmente indemoniato sulla corsia destra sia in fase offensiva, sia in ripiegamento in fase di non possesso. Le occasioni principali dei rossoneri portano le firme di Sorgente e Liurni.



Nella seconda frazione meglio il Nola, che ha sprecato due ghiottissime opportunità con Calise, innescato in area di rigore per due volte da rapide azioni sul versante destro, con Todisco in grande evidenza. Non è però arrivato il gol, rinviando dunque il discorso qualificazione ai tiri dal dischetto: per la Nocerina l'errore di Conte è stato vanificato appunto dalle due parate di Leone su Guarro e Giliberti, rispettivamente primo e quinto rigorista dei bruniani.

