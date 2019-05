Nocerina, dimissioni tra i dirigenti: il presidente rassicura i tifosi

di Giuliano Pisciotta

Nocerina in fase di restyling dirigenziale. Negli ultimi giorni diversi dirigenti e collaboratori hanno comunicato il proprio disimpegno dal club, al termine di una stagione iniziata sotto i peggiori auspici e conclusa invece con una salvezza ottenuta con largo anticipo.



Il susseguirsi dei comunicati di dimissioni ha un po' messo in allarme una parte della tifoseria rossonera, preoccupata per il futuro del sodalizio rossonero. Tuttavia, è stato lo stesso presidente Paolo Maiorino a rassicurare l'ambiente, in merito ai programmi per le prossime stagioni.



Con una nota, l'avvocato nocerino ha sottolineato che «non c'è nessun segreto o piano da nascondere. Se finora non mi sono ancora pronunciato - spiega il massimo dirigente - è perché sto lavorando per il futuro della Nocerina e finché non avrò tutto bene in chiaro e non avrò la certezza dei fatti non parlerò di niente, soprattutto per evitare speculazioni com'è già successo in questi giorni di silenzio, rischiando di mandare all'aria quanto di buono abbiamo fatto finora».



Nei giorni scorsi era immancabilmente venuta fuori l'ipotesi di una fantomatica cordata di imprenditori locali interessata a rilevare la Nocerina dalle mani di Paolo Maiorino. Una voce che accompagna puntualmente tutti i periodi di “vacanza” dal calcio giocato a tinte rossonere. Il presidente ha dunque sgombrato il campo da rumors e chiacchiericcio da bar, chiedendo però di rispettare la scelta di proseguire nel massimo riserbo il suo lavoro organizzativo, in attesa di poter ufficializzare tutte le decisioni.

