Nocerina: distrazioni da evitare nella trasferta di Castrovillari

di Giuliano Pisciotta

Le dimissioni di Bruno Iovino, l'imminente notifica di nuove vertenze economiche relative alla scorsa stagione e il rischio che possa verificarsi addirittura una rinuncia al campionato. Non è un bel momento in casa Nocerina sul piano dirigenziale. In campo, mister Viscido sta provando a tenere lontani dalla testa dei calciatori rossoneri tutti i pensieri negativi che potrebbero condizionarne il lavoro infrasettimanale.



Domenica c'è la trasferta di Castrovillari contro una squadra reduce già da uno scossone tecnico: esonerato l'allenatore Ferraro, ad oggi la squadra non ha ancora una guida per il prosieguo della stagione. Partita da prendere comunque con le pinze da parte della Nocerina, che dovrà rinunciare allo squalificato Cioffi oltre agli infortunati Coulibaly e Montuori.



Nel classico 3-5-2 voluto da mister Viscido, quasi certo il ritorno di Pecora al centro della mediana in luogo di Ruggiero; il match-winner del match di domenica scorsa col Città di Messina potrebbe inizialmente finire in panca. Possibile anche la promozione tra i titolari di Festa, migliore in campo contro i peloritani insieme all'altro under Cardone.

