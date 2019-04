Nocerina, domani la Cittanovese: rossoneri senza Feola e Pecora

di Giuliano Pisciotta

Turno pre-pasquale del giovedì nel girone I di Serie D. La Nocerina ospita al Pasquale Novi la Cittanovese, in una sfida che a sorpresa ha il sapore dei playoff. Dopo aver conquistato con largo anticipo la salvezza, i molossi di Roberto Chiancone si ritrovano a poter ambire alle prime posizioni della classifica, epilogo sicuramente non previsto a inizio stagione, nemmeno dai supporters più ottimisti.



I rossoneri dovranno rinunciare per infortunio all'estremo difensore Feola, con la maglia numero 1 ancora sulle spalle di Novelli (nella foto), pronto a riscattare il “gollonzo” subito a Messina, causato da un terreno di gioco oltremodo infido. Chiancone dovrà rinunciare anche al centrocampista Pecora, che potrebbe puntare al record assoluto di ammonizioni rimediate in un campionato, visto che ha collezionato ben 15 cartellini gialli.



Rientrano da squalifica Ruggiero e Cardone e saranno sicuramente titolari nel 3-5-2 disegnato dal tecnico dei molossi. Unico dubbio in prima linea, dove Orlando e Simonetti si contendono un posto nello starting eleven, accanto a Giorgio.

