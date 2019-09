Nocerina, lavoro mattutino: Landri e Stellato fermi ai box

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina non disputerà alcun test-match di metà settimana. Domani la squadra si ritroverà in mattinata allo stadio Felice Squitieri per il lavoro tattico agli ordini di mister Di Costanzo. Complicata la ricerca di un avversario per una possibile amichevole da disputare domani.



Rossoneri quasi al completo. Contro il Bitonto i molossi ritroveranno a centrocampo Carrotta, che ha scontato a Nardò la sua giornata di squalifica. In linea mediana ci sarà però da verificare le condizioni di Landri, oggi fermo ai box insieme al lungodegente Stellato, ancora bloccato da problemi fisici.



La vittoriosa gara del Giovanni Paolo II ha restituito al tecnico Di Costanzo ulteriori conferme sulla possibilità di adottare due sistemi di gioco differenti, anche variando a partita in corso. Il 4-2-3-1 sembra sfruttare nel migliore dei modi le qualità tecniche degli atleti a disposizione del trainer acerrano, che ha comunque possibilità di rimpolpare la zona nevralgica del campo con un 3-5-2 che ha fornito ugualmente ottime indicazioni.

