La Nocerina e il recupero a Troina: Novelli ancora titolare, Ruggiero ko

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina scenderà in campo domani per il recupero della gara contro il Troina. Il match, inizialmente in programma il 17 marzo scorso, era stato rinviato per due volte per l'impegno di un atleta del club siciliano al Torneo di Viareggio, tra le file della Rappresentativa di Serie D.



I molossi dovranno ancora fare a meno del portiere Feola, già fuori in occasione della partita di domenica scorsa contro la Sancataldese: maglia numero 1, dunque, ancora una volta sulle spalle di Novelli (nella foto). Mister Viscido dovrà rinunciare anche a Ruggiero, autore di una preziosa doppietta due giorni fa, ma uscito malconcio dalla gara disputata al Novi di Angri. Fermi ai box anche il difensore Iodice e l'attaccante Riccio.



Qui di seguito, l'elenco completo dei convocati di mister Viscido.

PORTIERI: Novelli, Ruocco

DIFENSORI: Ansalone, Caso, Montuori, Salto, Tipaldi, Vuolo

CENTROCAMPISTI: Cardone, De Feo, Di Crosta, Ferraioli, Festa, Odierna, Pecora, Vatiero

ATTACCANTI: Capaccio, Giorgio, Orlando, Simonetti





