Nocerina, domani il turno playoff ma la piazza si interroga sul futuro

di Giuliano Pisciotta

Ultimi allenamenti prima della gara playoff. Domani la Nocerina ospiterà l'Ercolanese dell'ex di turno Gigi Squillante nella gara valida per il primo turno della post-season. Tra le disposizioni federali relative all'inserimento delle squadre b per colmare eventuali vuoti nell'organico della Serie C 2018-19 e la contestazione in atto da mesi contro la dirigenza rossonera, la gara arriva in pratica nel disinteresse generale della piazza. Insomma, che si vinca o si perde, poco cambierebbe per una Nocerina che, al momento, non potrebbe accostarsi di certo al pensiero di una domanda di ripescaggio.



La società è dimissionaria da diversi giorni. L'annuncio fatto con largo anticipo dovrebbe favorire gli acquirenti nella programmazione futura. Al momento però gli acquirenti sono ancora solo eventuali, a dispetto delle indiscrezioni dei soliti bene informati e dei tanti che, durante le ultime due stagioni, hanno spesso e volentieri reso pubbliche le proprie intenzioni di rilevare la Nocerina calcio, salvo poi recedere e motivare il passo indietro con presunte pretese economiche dai soci in carica, che di fatto invece non hanno mai chiesto denaro per farsi da parte.



In questo clima, dunque, facile ipotizzare un "San Francesco" deserto o quasi, con una partita che sembra nascere come una pura e semplice formalità.

