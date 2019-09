Nocerina, domenica riapre la Curva: col Bitonto fischio d'inizio alle 15.30

di Giuliano Pisciotta

La gara interna con il Bitonto, in programma domenica, vedrà di nuovo aperti i settori Distinti e Curva Sud dello stadio San Francesco. La società ha deciso di “restituire” agli ultras la loro consueta collocazione, dopo le presenze in tribuna nelle prime uscite ufficiali di questa stagione.



In tal senso, parte oggi la prevendita dei tagliandi per le varie sezioni dello stadio. I biglietti si potranno acquistare in prevendita a partire dalle ore 15 di oggi presso i Punti Vendita Futuransa di Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Il botteghino, invece, questa volta sarà il bar Bistrot, situato in Viale San Francesco a Nocera Inferiore, di fronte all’Ospedale Umberto I.



I prezzi. Tribuna Centrale (Poltroncine Rosse) 13 euro in prevendita, 15 euro al botteghino; Tribuna Laterale 10 euro in prevendita, 12 euro al botteghino; Distinti 8 euro in prevendita, 10 euro al botteghino; Curva Sud 7 euro in prevendita, 9 euro al botteghino; Curva Nord (settore Ospiti) 12 euro, acquistabile presso il botteghino del settore.



Intanto, il match contro i neroverdi pugliesi slitta di mezz'ora: la Lnd ha ratificato l'accordo tra le due società, per lo spostamento del fischio d'inizio alle 15.30.

