Nocerina, domenica test casalingo: al San Francesco arriva l'Agropoli

di Giuliano Pisciotta

Un nuovo step nel lunghissimo rodaggio verso il campionato. Domenica mattina la Nocerina sosterrà un'amichevole con l'Agropoli degli ex Gianluca Esposito e Gianmarco Limatola. Fischio d'inizio alle 10.30, con la possibilità di vedere subito all'opera tra le file rossonera il nuovo acquisto Peppe Ruggiero, duttile centrocampista di qualità che ha impreziosito il roster di Gerardo Viscido.



Per quanto concerne i cilentani, prosegue il lavoro in attesa di notizie relative all'argomento ripescaggi nelle categorie superiori. Le decisioni inerenti la Serie B potrebbero scatenare un lungo effetto domino fino alla Serie D, con possibilità di ammissione dei delfini al massimo campionato dilettantistico nazionale.

