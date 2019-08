Nocerina, ecco il terzino Matrone: ​col Brindisi è subito gara a rischio

di Giuliano Pisciotta

Un giovane esterno difensivo, non più under, ma di sicuro affidamento per il prossimo campionato. La Nocerina ha perfezionato il tesseramento di Aniello Matrone, atleta sarnese classe 1998 che vanta già un buon bagaglio di esperienze in Serie D.



Cresciuto nel vivaio del Parma e transitato in seguito nelle giovanili di Latina e Frosinone, il nuovo terzino rossonero ha indossato la casacca della Sangiovannese nella prima parte della stagione 2016-17, passando in seguito al Monterosi con cui ha collezionato 67 presenze complessive in Serie D.



Intanto, in chiave campionato, l'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulle Manifestazioni Sportive ha segnalato Brindisi-Nocerina tra le possibili gare “calde” sul piano dell'ordine pubblico. In particolare, l'Osservatorio ha sottolineato i possibili profili di rischio per la concomitante trasferta dei tifosi della Casertana a Francavilla Fontana.



Disposta dunque una sospensione del giudizio sui due incontri, «al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle gare e di verificare la possibilità che le stesse possano disputarsi in giorni diversi. Contestualmente - si legge ancora nel dispositivo -, si incaricano le Leghe competenti di dare comunicazione alle società sportive interessate di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti, rispettivamente, nelle province di Caserta e Salerno».



Concreta dunque la possibilità che per una delle due gare possa essere disposto un anticipo o un posticipo, per evitare l'incrocio tra le due tifoserie campane, da tempo in pessimi rapporti, nel tragitto verso la Puglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA