Nocerina all'esame Brindisi: Tshibamba ancora fuori

Rinviato l'esordio in rossonero del centravanti Tshibamba, la Nocerina ha rifinito questa mattina la preparazione in vista dell'ostica trasferta di Brindisi. La formazione pugliese, neopromossa in Serie D, ha un organico di tutto rispetto con elementi esperti e under selezionati con la consueta competenza dal diesse Nicola Dionisio.



Dal canto suo, però, la squadra rossonera non dovrà certo badare al curriculum degli avversari per poter tornare a casa con almeno un punto in tasca. Mister Di Costanzo non cambierà l'assetto dei suoi, sciogliendo solo in extremis i dubbi che riguarda alcuni ballottaggi tra corsie esterne e centrocampo.



In settimana, contro l'Equipe Campania, il trainer rossonero aveva promosso dal 1' i vari De Siena, Di Lollo, Corcione e Pisani, ma non è escluso che possa riproporre in campo un undici molto simile a quello visto in campo nella ripresa contro il Grumentum. Quasi certo, però, che il centravanti Lava partirà ancora dalla panchina.



Qui di seguito l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Bertolini, Leone, Scolavino

DIFENSORI: Campanella, Ciampi, De Siena, Festa, Mannone, Matrone

CENTROCAMPISTI: Carrotta, Corcione, Di Lollo, Landri, Mincione, Poziello

ATTACCANTI: Carrafiello, Lava, Liurni, Messina, Pisani, Sorgente

