Nocerina, exploit a Castrovillari: molossi alla seconda vittoria di fila

di Giuliano Pisciotta

Una settimana burrascosa sul piano societario, che sembrava portare cattivi presagi per la squadra in trasferta a Castrovillari. E invece in campo la Nocerina ha tirato fuori una prestazione cuore e grinta, che ha portato al secondo successo di fila in campionato.



Vittoria per 2-0 in Calabria e squadra a ridosso delle big del girone I di Serie D. Le firme sono quelle di Kavin Giorgio, promosso titolare in luogo di Orlando in prima linea e di Peppe Ruggiero, a segno per la seconda domenica consecutiva, dopo aver realizzato il gol-vittoria contro il Città di Messina.



Gara equilibrata, nella quale il Castrovillari prova a più riprese a perforare la retroguardia della Nocerina, trovando di fronte un Feola reattivo e pure la traversa che, al 18', dice di no a Ungaro. Al 43' i molossi passano in vantaggio con Giorgio, lesto a raccogliere il "rimbalzo" sul palo colpito da Ruggiero.



Nella ripresa i padroni di casa tentano la reazione, ma rischiano di subire di rimessa il raddoppio. Ruggiero ci prova senza fortuna in due circostanze, prima di involarsi nelle ultime battute in contropiede e trafiggere Cellitti per il definitivo 0-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA