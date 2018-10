Nocerina senza Coulibaly e Vatiero ko nel test col Castel San Giorgio

di Giuliano Pisciotta

Coulibaly e Vatiero ancora fermi ai box, in casa Nocerina, in vista del turno interno di domenica contro l'Igea Virtus. I due atleti non hanno preso parte all'amichevole disputata con il Castel San Giorgio, vinta dai rossoblu di Rosario Cerminara col punteggio di 4-2. In gol per la Nocerina sono andati Ruggiero e Accardo, entrambi nel primo tempo.



Per il Castel San Giorgio tra i marcatori c'è anche Giuseppe Nicolao, esterno mancino ex Napoli che si sta allenando coi rossoblu in attesa di una sistemazione, dopo aver lavorato fino a settembre con l'Equipe Campania Aic.



Il trainer dei molossi Gerardo Viscido ha dato ampio spazio alle seconde linee, schierando in campo nei due tempi anche alcuni atleti della formazione Juniores. Hanno svolto lavoro differenziato, ma non dovrebbero avere problemi per domenica, i vari Caso, Vuolo, Festa, Cardone, Pecora, Odierna, Simonetti e Giorgio. Lavoro di recupero infine per il portiere Scolavino e il difensore Montuori.

